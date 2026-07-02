Фестиваль авторской керамики «ГжельФест» проведут в селе Речицы

В субботу, 11 июля, в селе Речицы Раменского городского округа состоится юбилейный V Фестиваль авторской керамики «ГжельФест». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Организатором фестиваля является Союз гжельских мастеров. На мероприятии свои работы представят тридцать художников — членов союза. Гости смогут увидеть произведения как известных авторов, так и молодых мастеров из Детской школы искусств «Гжель».

На протяжении всего дня зрители смогут наблюдать за обжигом двухметровой скульптуры. Вечером все желающие увидят результат работы огня.

В рамках фестиваля пройдут экскурсии в Музей Союза гжельских мастеров и музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова». Для посетителей также будут организованы мастер-классы по фарфору и гончарному искусству.

На территории проведения мероприятия будет работать кафе, а живая музыка создаст непринужденную атмосферу.

Вход на фестиваль свободный. Мероприятие подходит для всех возрастных групп.

Адрес: Московская область, Раменский городской округ, село Речицы, улица Художника.