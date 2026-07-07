В селе Растуново капитальный ремонт детского сада планируют завершить в конце сентября

В детском саду «Заряночка» в селе Растуново идет капитальный ремонт. Изначально планировали сдать учреждение к началу учебного года, но сроки изменились.

Подрядчики решили не ограничиваться плановыми работами и фактически построить на этом месте новое здание. Представитель подрядчика Ибрагим Добриев сообщил, что на сегодняшний день объект готов на 67%.

К середине лета специалисты завершили самые сложные подземные и инженерные работы. Полностью смонтированы системы отопления и горячего водоснабжения, установлен и запущен в тестовом режиме новый мощный бойлер. Завершен демонтаж старого третьего корпуса, строительный мусор вывезен, площадка расчищена и готова к благоустройству территории.

Переработка проекта заняла дополнительное время: общая площадь здания увеличена на 30%. Это решение позволило расширить функциональные зоны. В первом и третьем блоках появятся дополнительные технические и складские комнаты для хранения инвентаря.

Сейчас основное внимание строителей приковано к внутренним работам и фасадам. В разгаре монтаж индивидуального теплового пункта, который станет настоящим технологическим центром здания.

Обновленная «Заряночка» распахнет свои двери для воспитанников в конце сентября, став одним из самых современных и комфортных дошкольных учреждений района.