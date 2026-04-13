В селе Поречье строят новую подстанцию скорой помощи

В селе Поречье Можайского городского округа продолжается строительство подстанции скорой медицинской помощи. Сейчас подрядчики активно занимаются отделочными работами: укладывают плитку в зонах с повышенной влажностью, красят стены, готовят потолки к установке подвесных конструкций и монтируют систему кондиционирования.

Внутренние инженерные сети уже готовы на 70%. На объекте работают 34 специалиста. Новая подстанция будет рассчитана на работу трех бригад в смену. В здании планируется разместить медицинский блок для оказания экстренной помощи, оперативную часть с диспетчерской, а также комнаты отдыха, гардеробные и служебные кабинеты.

Открыть медучреждение планируют уже в текущем году.