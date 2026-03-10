В селе Новопетровское начали капитальный ремонт крыши многоквартирного дома

В селе Новопетровское Московской области в доме №5А на улице Полевая начался капитальный ремонт кровли. Специалисты подрядной организации приступили к обновлению крыши.

На данный момент строители возводят новую стропильную систему: установлены стойки и прогоны. Над третьим подъездом полностью демонтировали старое покрытие из шифера, обрешетку и стропила. Рабочие смонтировали новые конструкции и уложили слой пароизоляции.

Строители продвигаются от третьего подъезда к первому. В ближайшее время на крыше уложат профнастил с высокой волной (марки НС-35).

Руководитель проекта подрядной организации ООО «СЗ «РусСтройГруп» Сергей Лесниченко сообщил, что работы идут строго по графику. «Мы уже приступили к монтажу основных конструкций. Помимо этого, на крыше обязательно установим защитные ограждения для безопасного обслуживания здания коммунальными службами, а также смонтируем водосточную систему и снегозадержатели», — прокомментировал он.

Завершить капитальный ремонт кровли планируют в середине апреля этого года.

Всего в 2026 году в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов подрядчики приведут в порядок 37 объектов. Среди них — 9 скатных кровель, 25 мягких кровель и 3 фасада многоквартирных домов.