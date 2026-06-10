В Подмосковье начался сбор отечественной клубники в селе Нижнее Хорошово

На ягодной ферме «Мишкина поляна» в селе Нижнее Хорошово начался активный сезон сбора и реализации клубники. За несколько лет семейное хозяйство превратилось из увлечения пчеловодством в полноценное ягодное производство.

Сегодня на ферме выращивают не только клубнику, но и землянику, малину, ежевику и голубику. «Мишкина поляна» стала заметным примером развития малого агробизнеса в сельской местности.

«Официально наше хозяйство существует два года, — рассказала глава КФХ «Мишкина поляна» Наталья Иванова. — До этого мы с супругом занимались пчеловодством, и именно благодаря ему пришли к растениеводству».

Ферма сознательно не гонится за объемами, делая ставку на качество продукции. «Мы работаем не на количество, а на качество, — отметила Наталья Иванова. — Выбираем десертные сорта клубники с высокими вкусовыми характеристиками».

Нынешний сезон для фермеров складывается значительно лучше прошлого. Чтобы снизить погодные риски, в прошлом году на ферме ввели в эксплуатацию две теплицы. Благодаря защищенному грунту удалось продлить сезон плодоношения и повысить устойчивость хозяйства к капризам природы.

В сезонных работах задействованы шесть человек. Клубнику здесь собирают исключительно под заказ. Помимо продажи ягод, хозяйство развивает еще одно направление — производство посадочного материала и консультирование начинающих садоводов.