В селе Молоди идет капитальный ремонт моста через реку Рожайку

В селе Молоди продолжается капитальный ремонт автомобильного моста через реку Рожайка. Этот мост находится на 59-м километре Старосимферопольского шоссе, рядом с Воскресенским храмом. Шоссе соединяет города Подольск, Чехов и Серпухов.

По словам руководителя проекта генподрядной организации Андрея Язева, реконструкция идет по графику. Уже провели капремонт промежуточных и крайних опор, заменили пролетные строения, уложили верхние и нижние слои асфальта на мостовом переходе и подходах к нему.

Для удобства пешеходов на переправе строят тротуары и лестницы для спуска и подъема. На проходах укладывают тактильные плитки для маломобильных групп населения.

Мост состоит из двух частей: низовой и верховой. Первый построили в 1948 году, а второй — в 1976 году. Сейчас верховую часть разобрали и полностью обновили. После перезапуска движения автотранспорта начнут капремонт второй половины сооружения.

На объекте трудятся два инженера и 15 разнорабочих. Они задействовали четыре единицы спецтехники: экскаваторы, тракторы, погрузчики. Все необходимые строительные материалы есть в наличии.

Заказчик работ — компания «Мосавтодор», исполнитель (генподрядчик) — ООО «КМК». Проект финансируют из регионального бюджета.

Капремонт начали в декабре 2025 года, а завершить планируют в ноябре 2026 года. Общая готовность объекта на сегодня — около 45%. После реконструкции грузоподъемность и пропускную способность переправы значительно увеличат.