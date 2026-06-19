В селе Лобаново капитальный ремонт Ильинской школы идет по графику

В селе Лобаново городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт Ильинской школы. На данный момент работы выполнены на 35%, и они идут согласно установленному графику.

Сначала рабочие демонтировали старые конструкции, заменили крышу и сделали новую стяжку для полов. Стены и потолки были оштукатурены, установлены новые окна и двери. Сейчас специалисты занимаются монтажом всех инженерных систем: отопления, водопровода, канализации, электрики и пожарной сигнализации.

Снаружи здания рабочие уже начали делать вентилируемый фасад, который поможет сохранить тепло в школе и защитит стены от сырости. Внутри классов и коридоров шпаклюют стены и монтируют потолки из гипсокартона для дальнейшей покраски.

Параллельно с работами в здании началось благоустройство территории. Во дворе планируют сделать зоны для отдыха, высадить деревья и установить новые скамейки. Начальник участка Владимир Суслов уточнил, что все плохие конструкции были убраны, а новые покрытия сделаны.

На объекте работают 35 строителей и 5 единиц техники. Завершить капитальный ремонт планируется в августе 2026 года. 1 сентября ученики Ильинской школы смогут начать занятия в обновленном корпусе с современными классами, новым оборудованием и уютными зонами отдыха.