В селе Дмитровский Погост идет капитальный ремонт Дома культуры

Сейчас на всех этажах и в подвальных помещениях работают 57 человек. Они красят потолки и стены, покрывают металлические конструкции защитным составом. Специалисты практически завершили монтаж систем вентиляции, кондиционирования и электрики. В кабинетах и коридорах уже уложили новую прочную плитку и линолеум.

Особое внимание уделяют главному зрительному залу. Там монтируют современную звукоизоляцию и обустраивают сцену. Рабочие подготавливают основание под установку новых зрительских кресел. Параллельно идет ремонт входных групп. Всего у ДК восемь входов, и работы по ним выполнены примерно на 40%.

Представитель подрядной организации Андрей Городничий сообщил, что все работы планируют завершить в намеченный срок. Обновленный Дом культуры с нетерпением ждут юные жители села. После открытия здесь заработают современные кружки и секции, и дети смогут развивать свои таланты в красивых и комфортных условиях.