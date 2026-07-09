В Щелковском музее открылась выставка «Три взгляда на акварель»

10 июля в Щелковском историко-художественном музее начала работу выставка «Три взгляда на акварель». В экспозиции представлены работы трех художников, которые по-своему видят и изображают мир через акварель.

Член Союза журналистов России и председатель Сергиево-Посадского отделения Союза художников России Валерий Воробьев покажет более десяти своих акварельных работ. Его картины отличаются яркими цветами, четкой композицией и сюжетами, напоминающими этническое искусство. Творчество Воробьева можно охарактеризовать как русский авангард начала ХХ века, смешанный со стилистикой архаичного крестьянского искусства.

Елизавета Лавинская, член Московского союза художников, также представит свои работы. Она известна своими оригинальными сюжетами и новаторскими подходами к технике акварели. Ее стиль, названный «светлый наив», сочетает в себе кажущуюся простоту и глубокие академические знания в области композиции и цвета.

Вера Рейбо (Стародубцева), преподаватель изобразительного искусства и акварели, член профессионального союза художников Франции и Прованса, предлагает современный взгляд на акварель. Она использует разнообразные подходы к сюжетам, что позволяет зрителям увидеть многогранность этой техники.

Выставка будет открыта до 8 августа. Вход свободный.

Подробная информация размещена на сайте Щелковского историко-художественного музея.