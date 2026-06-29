В Щелкове начали работы по подключению ливневой канализации

В городе Щелково на улице Комсомольской специалисты ведут работы по подключению новой ливневой канализации к городской системе. Сейчас возле дома №2 с помощью трактора выкапывают траншею под трубы протяженностью около пяти метров.

Работы проводятся в рамках благоустройства двора возле третьего дома. Новая ливневая канализация должна помочь решить проблему с образованием луж, на которые часто жаловались местные жители.

Из-за проведения работ пришлось ограничить движение автотранспорта по улице. Завершить подключение планируется к концу этой недели, но рабочие стараются сделать все возможное, чтобы максимально сократить сроки.