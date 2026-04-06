В Щелкове-7 строят новый парк: работы идут по графику

В подмосковном Щелково, в микрорайоне Щелково-7, активно ведется строительство новой лесопарковой территории. Площадь будущего парка составит 4,3 гектара. Работы начались в ноябре прошлого года и сейчас идут согласно графику.

По словам руководителя проекта Артура Валиуллина, на площадке трудятся 30 специалистов и задействовано 5 единиц техники. На объекте уже монтируют деревянные настилы, прокладывают кабель для опор освещения вокруг двух живописных озер и готовят каркас под будущий павильон.

К сентябрю этого года новый парк станет центром притяжения для жителей всех возрастов. Здесь появится современное кафе с уютной зоной отдыха, где можно будет провести время с семьей или друзьями. Для самых маленьких посетителей обустроят яркие и безопасные детские площадки, а для любителей активного образа жизни — спортивные зоны.

В парке будет работать точка проката спортивного инвентаря, как просили жители главы округа Андрея Булгакова на презентации проекта. Также создадут уютные уголки с лавочками и зелеными насаждениями для спокойного отдыха. Предусмотрено наружное освещение, удобные пешеходные и велосипедные дорожки, а также вместительная парковка на 200 автомобилей. В парк можно будет попасть через два централизованных входа.