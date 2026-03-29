В Щелкове стало больше многодетных семей

В Щелкове выросло число многодетных семей. За последние четыре года их стало больше на 194, и сегодня в округе насчитывается 3350 таких семей. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Булгаков .

Внушительный рост связали, в том числе с действующими мерами поддержки, которые реализуют на муниципальном и региональном уровнях при участии «Единой России».

Для многодетных семей в округе предусмотрели особые условия для спортивных занятий, посещения театральных постановок и клубных формирований в домах культуры. Скидками на спорт уже пользуются 363 семьи, а льготами на занятия в культурных учреждениях — более 50 семей по всему округу.

Одновременно в округе развивают и детскую инфраструктуру. В 2025 году в городском округе открылся новый детский сад «Мандаринка», рассчитанный на 240 воспитанников. В планах на этот год — капитальный ремонт еще одного детского сада, трех школ и образовательного комплекса для детей с ОВЗ.

Булгаков подчеркнул, что власти делают ставку не только на меры поддержки, но и на создание комфортной среды для семей с детьми.

«Наша задача — чтобы каждая семья чувствовала поддержку и уверенность в будущем своих детей», — отметил он.

В Подмосковье народную программу «Единой России» реализовали более чем на 93%, и во многом благодаря созданию комфортных условий для семей с детьми и молодежи регион стал одним из лидеров в стране по темпам прироста населения. За последние пять лет число жителей области Московской области выросло на 340 тысяч и приблизилось к девяти миллионам.