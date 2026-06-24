В Щелкове продолжается капитальный ремонт школы для детей с ОВЗ

В Щелкове на улице Заводской идет капитальный ремонт школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Строительная готовность объекта составляет 70%, работы планируют завершить в августе 2026 года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Молодежь и дети».

Сейчас строители завершили демонтажные работы и занимаются общестроительными и отделочными. Также идет ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В ходе ремонта в здании 1958 года постройки обновят фасад, кровлю, инженерные сети и сантехнику, установят системы безопасности. Работы затронут все помещения, включая спортзал и пищеблок. Для школы закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.