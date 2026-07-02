В Щелкове продолжается капитальный ремонт школы для детей с ОВЗ

В городе Щелково на улице Заводской продолжается капитальный ремонт школы №5. Это образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В здании, построенном в 1958 году, создают современную и безопасную среду, полностью адаптированную под нужды учеников. Специалисты обновят фасад и кровлю, заменят устаревшие инженерные сети и сантехнику.

«В настоящее время строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций. Строительная готовность объекта составляет около 70%», — сообщил начальник участка группы компаний СК «Молния» Михаил Кузнецов.

Сейчас на объекте работает бригада из 32 человек, задействованы две единицы техники. После завершения ремонта школа будет полностью укомплектована новой мебелью и современным оборудованием. Территорию вокруг здания также благоустроят.

Обновленная школа распахнет свои двери для учеников 1 сентября. Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».