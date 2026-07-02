В Щелкове преображают фасад дома по улице Талсинской

В рамках программы капитального ремонта в городском округе Щелково продолжается обновление фасада дома № 4А на улице Талсинской. Работы проводятся с учетом современных стандартов, чтобы не только улучшить внешний вид здания, но и повысить его энергоэффективность.

Специалисты сообщили, что сейчас основное внимание уделяется утеплению фасада. Рабочие применяют технологию тонкого штукатурного слоя. Бригада из 18 человек уже выполнила более половины запланированных работ по утеплению.

Завершить все строительно-монтажные работы планируют в конце сентября. После монтажа утеплителя на фасад нанесут декоративную штукатурку, а затем здание покрасят. Цветовую гамму для обновления фасада выбирали вместе с администрацией города и жильцами, чтобы дом гармонично вписался в городской пейзаж.