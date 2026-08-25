Семинар о будущем образования в Московской области провели в Сбербанке

В конференц-зале Сбербанка 24 августа состоялся семинар «Образовательная среда будущего: грани нового опыта». Участие в мероприятии приняли более 300 руководителей системы образования Московской области.

С приветственными словами выступили заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Олеся Лебедева и министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Министр отметила, что искусственный интеллект становится частью повседневной работы школы и помогает сократить рутинную нагрузку учителя, но педагогические решения и живое взаимодействие с ребенком остаются за человеком.

Пленарную часть семинара открыла директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии образования Елена Казакова. Она представила основные положения манифеста новой школы и рассказала о важности формирования у ребенка способности рассуждать и делать осознанный выбор.

Директор по научно-техническому развитию «СберОбразование», кандидат педагогических наук Юрий Ээльмаа рассказал, как искусственный интеллект меняет повседневную работу учителя. Он обозначил задачи, которые должны оставаться за педагогом, и показал, где ИИ может помогать в подготовке материалов и анализе информации.

Центральной частью семинара стала панельная дискуссия «Тренды использования ИИ в образовании Московской области». Эксперты обсудили персонализацию обучения с использованием искусственного интеллекта и новые возможности «Ассистента преподавателя».

Отдельным блоком была представлена платформа профессионального сообщества руководителей образовательных организаций «ГРАВИТАЦИЯ». О ее возможностях рассказали Ирина Салыгина и учитель информатики Областной гимназии имени Е. М. Примакова Роман Митяжин. Платформа объединит практики управленческих команд и станет пространством для обмена опытом.

Итоги семинара подвела первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова. Она обозначила ближайшие направления работы региона: масштабирование проекта «Школа с ИИ», запуск «Умного помощника учителю» и внедрение персонализированных карт успеваемости «Образовательный мост».