В сафари-парке отеля «Изумрудный лес» появились новые обитатели

В поселке Нарынка в сафари-парке отеля «Изумрудный лес» поселились два молодых мары по имени Федя и Люся. Эти грызуны из семейства свинковых стали новыми жителями парка. Их вольер находится рядом с дикобразами и козлятами.

Старший зоолог сафари-парка Наталья Требоганова рассказала, что мары требуют меньше внимания, чем капибары. Это травоядные животные, которые также питаются комбикормом. В новом жилище грызуны уже адаптировались, но остаются пугливыми.

«Мары длинноногие. При прыжке они отталкиваются четырьмя ногами и могут менять направление во время полета», — сказала старший зоолог. Она также отметила, что самка готова к спариванию раз в три-четыре месяца, поэтому есть вероятность, что в этом году у пары появится потомство.

В сафари-парке на 45 гектарах живет более полусотни видов животных. Они обитают в просторных вольерах, максимально похожих на их естественную среду обитания. Среди обитателей — альпаки, лисы, еноты и целое семейство шотландских коров, а также лани, зубр, северные олени, бизоны и кенгуру.

Недавно сафари-парк перешел на летний режим работы. После ремонта открыли детскую экоплощадку и парк павлинов. 13 июня в 13:00 в сафари-парке проведут праздник в честь открытия летнего сезона. Посетить его могут гости с входным билетом. Индивидуальные и групповые экскурсии здесь проходят ежедневно. Забронировать место можно на сайте или по телефону.