Проект по оптимизации производства запустили на кофейном заводе в Рузе

На прошлой неделе в поселке Тучково Рузского муниципального округа состоялось стартовое совещание, которое ознаменовало начало федерального проекта на предприятии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Московская кофейня на паяхъ», входящая в пятерку лидеров российского рынка кофе и имеющая более 50 престижных международных и российских наград, стала площадкой для реализации проекта.

В качестве пилотного направления было выбрано производство сублимированного кофе. Здесь специалисты Регионального центра компетенций Московской области вместе с работниками предприятия будут внедрять инструменты бережливого производства.

Ожидается, что в результате оптимизации производственных процессов время протекания процессов сократится на 10%, объем незавершенного производства снизится на 10%, а выработка на рабочих местах увеличится более чем на 15%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на ИТ-платформе [Производительность.рф](https://производительность.рф/).

