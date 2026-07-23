В Рузском округе врачи начали проводить выездные приемы в амбулаториях

Жители Рузского округа больше не должны ехать в центральную поликлинику, чтобы посетить узкого специалиста. В июле врачи начали проводить выездные приемы прямо в амбулаториях, ближе к дому пациентов.

Сегодня, 23 июля, в деревне Нововолково прием вела врач-эндокринолог Вера Вячеславовна Чумаченко. Она отметила, что на прием пришло много пациентов — и первичных, и вторичных. «Все приходят с патологией эндокринной системы: щитовидная железа, сахарный диабет. Диагностируем, назначаем терапию», — рассказала Вера Вячеславовна.

Такой формат приемов особенно удобен для пожилых людей, мам с детьми и работающих жителей. Консультации проходят с 9:00 до 13:00 в подразделениях медучреждения.

Следующий прием эндокринолога состоится 29 июля в Никольской врачебной амбулатории. С графиком выездных приемов можно ознакомиться на сайте Рузской больницы.