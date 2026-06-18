В Рузском городском округе развивается семейное поместье «Муза Рузы»

В деревне Бараново Рузского городского округа на площади в 12 гектаров раскинулось поместье «Муза Рузы». Здесь, среди лесов и просторов, стоят 24 дома, живут альпаки, лошади и другие животные. Поместье — не просто бизнес-проект, а семейная история, которая началась задолго до появления первых гостей.

Кристина Курт, ландшафтный архитектор и основательница поместья, пять лет воплощает в жизнь свою мечту. Вместе с семьей она создает уникальное пространство, где каждый отвечает за свое направление. Кристина занимается деревьями и теплицами, а ее мама — кухней.

На территории поместья есть плодовые поля, посевные, пастбища и тепличное хозяйство. В этом году привезли трех альпак, которые уже стали любимцами гостей. Также живут коровы, лошади, кролики, куры и шиншиллы. Для гостей подготовлены глэмпинги с панорамными окнами и домики в деревенском стиле.

Планы поместья расширяются: готовят основание под новые палатки для летнего проживания. «Муза Рузы» растет, но сохраняет атмосферу тишины, душевности и семейного уюта.