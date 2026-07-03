В Рузе появился трактор для обслуживания футбольного поля

В городском округе Руза появился новый многофункциональный трактор для обслуживания искусственного футбольного поля на стадионе «Урожай». Это один из восьми округов Подмосковья, получивших новую технику.

Трактор оснащен навесным оборудованием, которое позволяет быстро и качественно приводить поле в порядок после матчей. В арсенале машины — щетки для очистки покрытия, разбрасыватели резиновой крошки, мусороподборщики и разуплотнители для восстановления упругости. Теперь игровые характеристики покрытия будут поддерживаться на профессиональном уровне весь сезон.

Оснащение стадионов техникой проводится в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» и федеральной программы «Спорт России».

«В этом году благодаря субсидии от правительства Московской области и Министерства спорта Московской области мы получили этот трактор для обслуживания нашего нового футбольного поля», — рассказала директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Руза» Александра Анатольевна Колесникова. Она отметила, что новая техника поможет создать комфортные условия для занятий и проведения соревнований на высоком уровне.