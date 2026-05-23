В Рузе отметили День подмосковных парков

В парке «Городок» в Рузе состоялось главное общеобластное событие — День подмосковных парков. Мероприятие прошло ярко и насыщенно.

Главным событием праздника стала иммерсивная экскурсия. Гости не просто слушали истории, а как будто проживали их. Участники признавались, что такого формата в «Городке» еще не видели.

Любители соревнований приняли участие в фотокроссе, где важными были шарм, скорость и удачный ракурс. Эрудиты проверили свои знания на викторине, отвечая на вопросы о любимых местах округа.

Творческие люди посетили мастер-классы, где делали открытки, расписывали шоперы и мастерили сувениры. Рядом работала фотовыставка, показывающая, как менялся «Городок» с течением времени. Фотозона была популярна среди всех возрастов — дети и взрослые делали эффектные кадры на память.

Праздник завершился концертной программой. Любимые мелодии и живой звук создали атмосферу радости и веселья. «Городок» проводил гостей с отличным настроением и обещанием новых встреч.