Подмосковная компания стала партнером конференции по производству печатных плат

На базе РТУ МИРЭА состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная проектированию, разработке, материалам и технологиям производства печатных плат. Организаторами выступили АНО «Консорциум печатных плат» и РТУ МИРЭА при поддержке Минпромторга России. Генеральным партнером мероприятия выступила компания YADRO.

В рамках двухдневной программы состоялись пленарные заседания с участием представителей органов власти и генеральных директоров профильных заводов, стратегические сессии по нормативно-правовому регулированию, а также разбор практических кейсов от ведущих российских производителей и ведомств.

По словам заместителя начальника Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации Антона Трухачева, консолидация усилий науки, производства и государства в сфере производства печатных плат — безусловный приоритет. Он выразил уверенность, что решения, принятые на конференции, послужат прочным фундаментом для достижения технологического лидерства России.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак подтвердил, что отрасль уже получила конкретные инструменты государственной поддержки, и работа в этом направлении будет только усиливаться. Он отметил, что печатные платы стали обязательным требованием в рамках 719 Постановления Правительства РФ и подчеркнул важность создания независимой тестовой площадки.

Конференция также привлекла внимание Администрации Президента и других государственных органов, что подчеркивает высокий статус мероприятия и важность отрасли печатных плат для технологического развития страны.