В Российской академии образования прошел День Московской области

16 апреля в Российской академии образования состоялось мероприятие, объединившее педагогов и экспертов в сфере образования в рамках V Международной Ассамблеи «Уроки единства». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Главным событием дня стало пленарное заседание с участием первого заместителя министра образования Московской области Анны Гребцовой. В своем выступлении она представила ключевые направления развития образовательной системы региона, подчеркнув важность создания единого образовательного пространства, обеспечения высокого качества обучения и условий для развития каждого ребенка.

Более 120 педагогов региона приняли участие в мероприятиях Дня Московской области. Они активно обсуждали актуальные вопросы образовательной повестки, включая улучшение математического и естественно-научного образования, внедрение инструментов искусственного интеллекта в учебный процесс и организацию обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельное внимание было уделено дошкольному образованию. Обсуждались современные подходы к воспитанию и развитию детей раннего возраста, а также роль семьи и образовательной среды в формировании личности ребенка.

День Московской области стал значимой площадкой для профессионального диалога и обмена опытом.