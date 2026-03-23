Минэкологии Подмосковья рассказало о профессиональном празднике гидрометеорологов

В Российской Федерации сегодня празднуется День гидрометеорологической службы. Этот праздник был учрежден указом главы государства и приурочен к Всемирному дню метеорологии.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул важность метеорологических данных для работы экологов. «В работе экологов метеорологические данные критически важны, – отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. – Процессы, происходящие в атмосфере, определяют качество воздуха, способность к рассеиванию загрязняющих веществ, отсюда – необходимость сокращать выбросы предприятий и организаций на фоне неблагоприятных метеоусловий».

Гидрометеорологическая служба России имеет богатую и славную историю. В апреле 1834 года согласно «высочайшему соизволению», имевшему силу закона и подписанному российским императором Николаем I, была учреждена Нормальная магнитнометеорологическая обсерватория. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству.

Сегодня в состав Росгидромета входят семь территориальных органов – департаментов Росгидромета по федеральным округам, 28 федеральных государственных бюджетных учреждений – Управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 научно-исследовательских учреждений.