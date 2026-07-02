Школы Подмосковья пригласили на конкурс практик внедрения бережливых технологий

Государственные и муниципальные детские сады, школы, колледжи и учреждения дополнительного образования могут принять участие в конкурсе лучших практик внедрения бережливых технологий в систему образования в 2026 году. Учредителем конкурса является Минпросвещения России, организатором — Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО).

Каждая образовательная организация, участвующая в конкурсе, представит команду не более 6 человек. В команду могут войти педагоги, представители администрации, родители и обучающиеся.

Конкурс проводится по шести номинациям: стандартизация штатного расписания, дебюрократизация процессов, создание образовательных комплексов, централизация или аутсорсинг вспомогательных процессов, оптимизация пространств в образовательных организациях, реализация образовательных программ в сетевой форме.

«Внедрение бережливых технологий в образовании — это не про экономию ради экономии, а про освобождение ресурсов для главного: качественного обучения и развития детей», — отметил заместитель директора «ФИЦТО» Андрей Гамула.

Конкурс пройдет в два этапа: региональный (с 10 июня по 17 августа 2026 года) и федеральный (с 18 августа по 1 октября 2026 года).

Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».