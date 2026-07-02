В Реутове реконструируют пешеходную зону у ТРЦ «Карат»

В городе Реутов началось обновление пешеходной зоны рядом с торгово-офисным центром «Карат» на улице Ленина. Это часть программы «Пешком».

Сейчас рабочие демонтируют старое плиточное покрытие. Затем специалисты сформируют надежное основание из песка, геотекстиля и щебня. Это обеспечит долговечность нового покрытия и правильный отвод воды. Завершат работы укладкой свежего асфальта.

Начальник отдела благоустройства Рустам Фаритович Халиуллин рассказал о ходе работ. Он пояснил, что помимо замены покрытия, на объекте обновят дорожные и садовые бортовые камни. Это сделает территорию удобнее и безопаснее для пешеходов.

Все работы планируют завершить к 10 июля. Сейчас на объекте трудятся десять рабочих и две единицы техники.