Около 1,5 тысячи жителей Реутова поучаствовали в празднике ко Дню знаний

В Центральном парке Реутова 1 сентября состоялся праздник «Парк знаний». Образовательные, творческие и спортивные объединения города представили свои программы, отражающие различные направления деятельности.

Для детей прошла увлекательная анимационная программа с участием сказочных персонажей. Для самых любознательных организовали мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, химическим экспериментам и урокам каллиграфии.

Спортивные объединения Реутова также активно привлекали внимание посетителей. В рамках мероприятия прошли открытые тренировки по волейболу и баскетболу, а также мастер-классы по вольной борьбе, художественной гимнастике и карате. Особым моментом стали показательные выступления дзюдоистов. Праздник украсило шоу мыльных пузырей, которое привлекло множество зрителей.

Как отметила начальник Управления культуры городского округа Реутов Анастасия Николаенко, каждый мог выбрать занятие по душе.

«Здесь множество вариантов для досуга, но можно и присоединиться к волонтерам, которые готовят необходимые вещи для бойцов СВО, например, мастерят сухой душ», — добавила она.

Всего в празднике, посвященном Дню знаний, приняли участие около 1,5 тысячи человек, что подчеркивает интерес и активность жителей города.