Около 1,5 тысячи жителей Реутова поучаствовали в празднике ко Дню знаний

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

В Центральном парке Реутова 1 сентября состоялся праздник «Парк знаний». Образовательные, творческие и спортивные объединения города представили свои программы, отражающие различные направления деятельности.

Для детей прошла увлекательная анимационная программа с участием сказочных персонажей. Для самых любознательных организовали мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, химическим экспериментам и урокам каллиграфии.

Спортивные объединения Реутова также активно привлекали внимание посетителей. В рамках мероприятия прошли открытые тренировки по волейболу и баскетболу, а также мастер-классы по вольной борьбе, художественной гимнастике и карате. Особым моментом стали показательные выступления дзюдоистов. Праздник украсило шоу мыльных пузырей, которое привлекло множество зрителей.

Как отметила начальник Управления культуры городского округа Реутов Анастасия Николаенко, каждый мог выбрать занятие по душе.

«Здесь множество вариантов для досуга, но можно и присоединиться к волонтерам, которые готовят необходимые вещи для бойцов СВО, например, мастерят сухой душ», — добавила она.

Всего в празднике, посвященном Дню знаний, приняли участие около 1,5 тысячи человек, что подчеркивает интерес и активность жителей города.

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Фейк: российские военные сотрут с лица земли Суджу, а ВСУ помогают местным жителям

Не мегаполис, но крепость. Что происходит в районе Угледара

Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте