Стадион «Старт» в Реутове откроют после обновления в 2027 году

На стадионе «Старт», расположенном на улице Новая в Реутове, началась активная фаза реконструкции в рамках национального проекта «Семья». Подрядчик приступил к устройству основания футбольного поля, параллельно ведутся отделочные работы в подтрибунном пространстве.

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский сообщил, что проект предусматривает масштабную реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. Кроме того, планируется создание плоскостных спортивных объектов.

На данный момент на площадке работают более 90 человек и задействовано пять единиц техники. Строительная готовность объекта составляет более 60,3%. Параллельно с устройством основания футбольного поля выполняются монтаж систем вентиляции и водоснабжения, чистовая отделка подтрибунных помещений, сборка витражей и электромонтажные работы.

В составе стадиона будут обустроены трибуны на тысячу мест. В подтрибунных помещениях разместятся медицинские помещения, конференц-зал, тренажерные залы и пресс-центр. На стадионе установят современную систему освещения, а также появится ангар для хранения техники и инвентаря.

На прилегающей территории планируется обустройство парковки для легковых автомобилей и стоянки для автобусов, а также комплексное благоустройство с озеленением. Открыть обновленный стадион планируется в 2027 году.