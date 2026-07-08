В Реутове благоустраивают Каштановый сквер

В Реутове продолжаются работы по благоустройству Каштанового сквера (сквера Реутовских спортсменов). Открытие обновленного пространства запланировано на первую половину августа.

Начальник отдела благоустройства Рустам Халиуллин рассказал, что сейчас на объекте устанавливают садовые и дорожные бортовые камни, а также укладывают плитку на пешеходных дорожках.

В ближайшее время приступят к озеленению: высадят газон, деревья и кустарники. Также появятся малые архитектурные формы, обновят детские и спортивные площадки, системы освещения, видеонаблюдения и оповещения.

Особое внимание уделяется безопасности: по всему периметру сквера установят 10 камер, чтобы не оставалось темных зон. Освещение смонтируют и на пешеходных дорожках, и на игровых площадках, используя девятиметровые опоры.

Халиуллин отметил, что из 30–40 деревьев, которые предполагалось вырубить по проекту, большинство удалось сохранить и пересадить. В качестве компенсации тут высадят рябины, липы, ели, сирень и спирею. Что касается каштанов, то из примерно 50–60 деревьев пострадало не более пяти.

Напомним, Каштановый сквер был выбран жителями для благоустройства в ходе всероссийского голосования в 2025 году.