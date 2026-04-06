В реестр национальных турмаршрутов включат «Великий русский северный путь»

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что в текущем году в реестр национальных туристических маршрутов включат новый маршрут — «Великий русский северный путь». Он повторит исторические дороги к святыням Севера и свяжет центральные регионы страны с Русским Севером.

Туристов ждет знакомство с уникальным деревянным зодчеством, суровой природой и духовным наследием России. Маршрут пройдет по 12 субъектам Российской Федерации и 15 епархиям РПЦ.

Часть маршрута, проходящая по Московской области, состоит из двух туристических треков. Первый трек пройдет по Сергиево-Посадской епархии и затронет Радонежское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь, историко-художественный музей-заповедник «Абрамцево», Черниговский скит и Пещерное отделение Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры, а также саму Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Второй трек пройдет по объектам Одинцовской епархии: Свято-Успенскому Иосифо-Волоцкому ставропигиальному мужскому монастырю, Волоколамскому кремлю, Спасо-Бородинскому женскому монастырю, Саввино-Сторожевскому ставропигиальному мужскому монастырю и Воскресенскому Ново-Иерусалимскому ставропигиальному мужскому монастырю.

Ожидается, что статус объектов, вошедших в национальный туристический маршрут, позволит создать продукт более высокого качества и привлечь в регион новых туристов из России и зарубежья.