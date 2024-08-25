Сегодня 13:08 В Раменском прошел турнир по силовому экстриму «Железный человек» 0 0 0 Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Подмосковье

Спортсмены

Раменское

Сильнейшие тяжелоатлеты со всей России приехали в Подмосковье на турнир по силовому экстриму «Железный человек». О невероятных возможностях и выносливости тяжелоатлетов рассказали в Минспорте Подмосковья.

На стадионе «Леон Арена» в Раменском собрались 10 представителей сценического экстрима, для которых подготовили зрелищные испытания. Нужно было, например, поднимать легковой автомобиль, тянуть автобус, перебрасывать песочную гирю через перекладину, перемещать бревна. Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге Михаил Кокляев пожелал участникам удачного выступления, и чтобы все обошлось без травм.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 5/5

В соревнованиях приняли участие сильнейшие представители силового экстрима России, обладатели международных трофеев и зарегистрированных рекордов. Это Валентин Акимов из Смоленска, Евгений Гавриленко из Саратова, Владимир Булгаков (Курск), Николай Гоглов из Нижегородской области, Александр Клоков (Липецк), Дмитрий Логунов (Москва), Рамиль Рамазанов из Кузнецка, Дмитрий Самойлов, Давил Шамей (оба из Белгорода) и Андрей Смирнов из Нижнего Новгорода. «Фестиваль силового экстрима проходит у нас в Подмосковье впервые, и я надеюсь, что он станет еще одной доброй традицией нашего региона. В планах — каждый год увеличивать масштабы и привлекать как можно больше зрителей», — отметил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 1/7 Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 2/7 Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 3/7 Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 4/7 Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 5/7 Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 6/7 Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области 7/7

31 августа состоится вторая часть турнира «Железный человек». Сильнейшие люди России соберутся в городском округе Пушкинский в Центральном парке культуры и отдыха. ​Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что скоро завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».