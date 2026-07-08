В Раменском продолжается строительство нового корпуса гимназии

В городе Раменское на Северном шоссе идет строительство нового корпуса гимназии. Специалисты подрядной организации возводят монолитный железобетонный каркас и стены первого этажа.

Руководитель проекта ООО «СТРОЙТРЕНД» Валентин Сухачев сообщил, что цоколь здания уже полностью построен. В ближайшее время подрядчик приступит к возведению наружных стен и внутренних перегородок этажей, а также обустройству прифундаментного дренажа — системы отвода грунтовых и дождевых вод.

Общая готовность здания составляет около 30 процентов. Завершить строительство пристройки к Раменской гимназии планируют в третьем квартале 2027 года.