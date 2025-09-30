В Раменском открыли памятник герою Советского Союза Сергею Солнцеву. Подробности — в материале 360.ru

Подвиги чекиста стали легендой. В 1941 году, в начала Великой Отечественной войны, он возглавил партизанский отряд, совершил десятки рейдов в тыл врага и погиб в плену после фашистских пыток. Звание героя Солнцеву присвоили посмертно.

«Герой был очень разносторонним человеком. Он руководил ДК имени Воровского, работал на фабрике „Красное знамя“», — рассказал на открытии бюста глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Сергей Солнцев начал служить в армии с 14 лет.

В начале сентября в Раменском открыли Галерею портретов участников СВО.