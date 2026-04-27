В Раменском начали оперативно расчищать снег и убирать упавшие деревья

Начало недели в Москве и Подмосковье началось с сильного снегопада. Коммунальщики вовсю расчищают улицы и дороги. Кадры оперативной работы служб оказались в распоряжении 360.ru.

Как отметили в представители служб, коммунальщики вовремя получили предупреждение об апрельском снегопаде. Сейчас специалисты освобождают от упавших веток дороги, тротуары и придомовые территории, распиливают и вывозят стволы деревьев, которые рухнули под тяжестью снега.

Работы продлятся весь день. Порядок наведут к вечеру.

В Бронницах и других регионах Подмосковья работники коммунальных служб тоже вышли на расчистку снега. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.