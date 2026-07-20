В Раменском колледже определили самые популярные направления подготовки у абитуриентов 2026 года

Раменский колледж проанализировал более двух тысяч двухсот заявлений, поданных в ходе приемной кампании 2026 года, и определил пять наиболее востребованных направлений подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Первое место в рейтинге востребованности заняла рабочая профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». Это направление считается одним из самых востребованных в промышленности, а обучение проходит по стандартам ФП «Профессионалитет» с погружением в практику с первого курса.

Второе место заняла специальность «Сетевое и системное администрирование», которая отражает тренд на цифровизацию. Студенты осваивают настройку серверов, кибербезопасность и управление цифровыми инфраструктурами, получая востребованные навыки.

Тройку лидеров замыкает направление «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», которое охватывает широкий спектр отраслей.

На четвертой позиции расположилась специальность «Мехатроника и робототехника (по отраслям)», которая открывает широкие перспективы карьерного роста.

Пятое место занимает направление «Правоохранительная деятельность», ориентированное на подготовку кадров для полиции, следственных органов и служб безопасности.

Все перечисленные специальности позволяют начать обучение после девятого класса и имеют бюджетные места. Кроме того, колледж заключает целевые договоры с предприятиями-партнерами, организует практику на реальном производстве и помогает с трудоустройством.

Прием документов в Раменский колледж продолжается. Подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг или лично в приемной комиссии по адресу: город Раменское, улица Красноармейская, 27.

Последний день приема оригиналов аттестатов — 15 августа 2026 года, 16:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (496) 461-24-94 или по электронной почте mo_ramkoll@mosreg.ru, а также на официальном сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».