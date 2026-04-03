В Раменском городском парке создадут новое фестивальное пространство

В городском парке в Раменском приступили к подготовительным работам на месте будущего фестивального пространства. Любимая зона отдыха горожан станет больше благодаря присоединению пустыря, который отделяет парк от улиц Народное имение и Первомайской.

Директор Раменского городского парка Анна Юсупова поделилась планами по благоустройству территории. Сейчас на участке возводят строительный городок и планируют территорию. Основные этапы — утрамбовка грунта, укладка плитки и финальное благоустройство — намечены на лето, когда земля полностью просохнет.

Ранее эта зона была заброшена и называлась «Котлован». Вскоре здесь появится масштабная площадка для массовых праздников, концертов и мастер-классов. Главной особенностью проекта станет вместительная сцена и площадь перед ней, которая сможет принять 5 000 человек. Это позволит перенести сюда крупные праздники, которые раньше проводились на площади Победы.

Также на территории разместят два теплых павильона площадью около 150 кв. м каждый. Они будут соответствовать общей стилистике парка и позволят проводить мастер-классы для детей даже в холодное время года, а также организовывать конференции и другие мероприятия.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Завершить работы планируют до 31 декабря текущего года.