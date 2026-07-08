Лицей-интернат в Радумле капитально отремонтируют к осени

В поселке Радумля городского округа Солнечногорск не прекращаются работы по капитальному ремонту «Радумльского лицея-интерната». Строительная готовность объекта составляет 75%, и открыть обновленный комплекс планируют в сентябре 2026 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, строители завершили демонтажные работы и теперь занимаются общестроительными и отделочными работами. Кроме того, идет ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Во время капитального ремонта в лицее (площадью 2464,8 кв. м) обновят фасад, кровлю, внутренние помещения, инженерные сети и сантехнику. Также установят системы безопасности, благоустроят территорию вокруг здания, закупят новую мебель и оборудование.