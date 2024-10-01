Глава Пушкинского округа провел встречу с сотрудниками полиграфического предприятия

Руководитель городского округа Пушкинский Максим Красноцветов встретился с сотрудниками ООО «Импресс Арт», которое выпускает полиграфическую продукцию. Основными вопросами обсуждения стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и имущественных отношений.

В мероприятии также приняли участие заместители главы округа, депутат областной думы Михаил Ждан, сотрудники коммунальных служб и активисты «Единой России».

Многие работники предприятия впервые побывали на выездной встрече. Они отметили, что такой формат общения с властями очень удобен. Было рассмотрено около 30 обращений, на каждое из которых ответственные лица дали разъяснения.

«Люди живут и работают на территории Пушкинского, воспитывают детей, реализуют намеченные планы. Важно оперативно решать вопросы, на которые обращают внимание жители», — отметил Максим Красноцветов.

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