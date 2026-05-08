В Пущинской больнице открылась вторая рентгенохирургическая операционная

В больнице Научного центра РАН в городе Пущино начала работу вторая рентгенохирургическая операционная. Первая была перегружена и не могла принять всех нуждающихся в помощи пациентов.

Сердце новой операционной — современный ангиографический комплекс Philips Azurion. Врачи называют его «Майбахом» среди ангиографов. Благодаря этому оборудованию изображение выводится на большие плоские мониторы, обеспечивая максимальную четкость во время операции. Это снижает риски и увеличивает процент успешных исходов.

Медики уже опробовали новое оборудование и остались довольны. Оно позволяет проводить вмешательства любой сложности — от стандартных до гибридных — совместно с сосудистыми хирургами.

В новой операционной будут выполнять практически весь спектр рентгенхирургических и гибридных вмешательств, включая операции на сердце и сосуды. Здесь также будут имплантировать все виды кардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов. Есть и уникальные приборы, например, оптимайзер — устройство для модуляции сердечной деятельности.

Врачи пущинской больницы начали осваивать криоабляцию — новую для себя процедуру лечения мерцательной аритмии. Теперь у них есть доступ к каждому сосуду человеческого организма.

Все операции проводятся по полису ОМС. Пациентов ждут из любого региона России. Для госпитализации достаточно паспорта, полиса и СНИЛС.