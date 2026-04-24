В Пущине написали «Диктант Победы»

В городе Пущино прошла акция «Диктант Победы». Для участников были организованы несколько площадок: в школах образовательного комплекса проверили знания ученики и педагоги, а в библиотеке и центре культурного развития «Вертикаль» тестирование прошли все желающие.

В этом году около 40 человек приняли участие в акции. Среди них были сотрудники учреждений культуры, социальной защиты, волонтеры и активные пенсионеры.

Пенсионерка Лариса Журавлева справилась с заданиями одной из первых. Она бывший педагог и специалист отдела краеведения. Ежегодно участвует в акции и считает ее важной для передачи исторической памяти молодежи. Лариса Алексеевна — дочь участника Великой Отечественной войны, танкиста Алексея Максимовича Насонова.

Этот «Диктант Победы» стал знаковым событием, так как в 2026 году акция будет приурочена к двум важным датам: 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Жукова.