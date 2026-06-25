Сервисом «Общественный транспорт» в Подмосковье воспользовались 237 тысяч раз

Жители Подмосковья активно используют сервис «Общественный транспорт» в мобильном приложении «Добродел». По данным пресс-службы Мингосуправления Московской области, им уже воспользовались более 237 тысяч раз.

Сервис помогает находить ближайший автобус, следить за его движением в реальном времени и изучать схемы маршрутов на карте. Пользователи могут сохранять маршруты в «Избранное», подписываться на уведомления и всегда быть в курсе расписания.

Более 16,5 тысяч маршрутов уже добавлены в «Избранное», а три тысячи пользователей оформили подписки на уведомления. «Добродел» — это единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Чтобы присоединиться к «Доброделу», скачайте приложение по ссылке.