В поселке Загорянский реконструируют корпус школы № 21

В корпусе второго здания средней школы № 21 в поселке Загорянский идет масштабная реконструкция. Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Помощник генерального директора по строительным вопросам Анастасия Денисова рассказала, что в здании площадью 1210 кв. м полностью обновили и утеплили кровлю, а также смонтировали инженерные коммуникации: отопление, вентиляцию и канализацию.

«Завершаются отделочные работы, полностью готовы в чистовой отделке все кабинеты первого и второго этажа. Монтируются перегородки в санузлах, устанавливаются сантехническое оборудование и раковины. Идет монтаж конечных устройств, датчиков пожарной системы и системы контроля и управления доступом (СКУД)», — сообщила Анастасия Денисова.

Параллельно со строительством ведется благоустройство территории. На объекте ежедневно трудится порядка 30 человек. Уже со следующей недели специалисты приступят к клининговым работам — полной уборке кабинетов второго этажа, после чего начнется завоз новой мебели.

Для учеников и персонала готовится множество нововведений: вместо маленького буфета появится полноценная столовая, кабинет информатики оснастят современными ноутбуками, а кабинеты физики и ОБЖ — новым оборудованием. На территории появится новый 3D-забор по всему периметру, полностью обновится система наружного освещения. Особое внимание уделяется безопасности: школу подключат к системе «Безопасный город» и обновят пост охраны.

Для 251 ученика обновленный корпус распахнет свои двери 1 сентября.