Детскую школу искусств № 3 в поселке ВУГИ отремонтируют в этом году

Фото: Как рассказала директор школы искусств № 3 Инна Соколова, это учреждение очень важно для местных жителей. / Наталья Лымарь

В поселке ВУГИ городского округа Люберцы продолжается капитальный ремонт детской школы искусств №3. Строители уже выполнили значительную часть демонтажных работ и укрепили металлоконструкциями пристройки здания.

Директор школы искусств №3 Инна Соколова рассказала, что здание было построено в 1954 году и имеет важное значение для местных жителей. Раньше здесь располагался детский сад, а музыкальная школа находилась рядом, на первом этаже жилого дома.

Из-за роста числа воспитанников учреждение переехало в это двухэтажное здание. Однако несколько лет назад оно было признано аварийным, и занятия прекратились. Учеников временно перевели в соседнюю общеобразовательную школу №8.

По словам руководителя проекта Сергея Панова, строительная готовность объекта уже превысила 35 процентов. В здании заменили деревянные перекрытия первого и второго этажей, выполнили шумоизоляцию, обновили кровлю и стропильную систему, утеплили чердачные перекрытия.

Сейчас строители ждут выполнения работ со стороны ресурсоснабжающей организации по прокладке кабельных линий. В рамках капремонта планируется полностью обновить фасад здания, отремонтировать входную группу, заменить все инженерные коммуникации, радиаторы, сантехнику, окна и двери.

Внутри помещений проведут отделочные работы, закупят новую мебель и современное оборудование. Также будет благоустроена прилегающая территория: появятся навес для колясок и летняя сцена. Завершить ремонт и открыть обновленную школу искусств планируют в 2026 году.