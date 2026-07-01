В поселке Туголесский Бор установили новую котельную

В поселке Туголесский Бор Московской области продолжаются масштабные строительно-монтажные работы. Здесь уже установили новую блочно-модульную котельную мощностью 10 мегаватт. Благодаря этому более двух тысяч местных жителей будут обеспечены стабильным теплом и бесперебойной горячей водой.

Сейчас рабочие занимаются монтажом новой теплотрассы. На объекте работают десять специалистов и один инженер, задействована необходимая техника: экскаватор, трактор-экскаватор и кран.

Новая котельная значительно снизит риск аварий в зимний период. Система станет надежнее и эффективнее. Пусконаладочные работы планируют начать в сентябре этого года. Жители поселка скоро заметят улучшения в качестве жизни.