В поселке Тарасовка Пушкинского городского округа модернизируют водозаборный узел

В поселке Тарасовка Пушкинского городского округа активно идет модернизация коммунальной инфраструктуры. Водозаборный узел № 8, который эксплуатировался с середины прошлого века, сейчас полностью обновляется.

На месте старых сооружений создается современная станция водоподготовки. На сегодняшний день объект обслуживают две артезианские скважины: одна работает постоянно, вторая находится в резерве. Однако без качественной очистки вода не соответствовала всем современным нормам.

Сердцем обновленного ВЗУ станет комплексная система водоочистки. Новые технологии позволят удалять все виды примесей, доводя показатели воды до строгих санитарных нормативов. После выхода на проектную мощность узел будет выдавать 1,3 тысячи кубометров чистой воды в сутки. Более 5 тысяч человек получат стабильное и качественное водоснабжение.

Сейчас строительная готовность объекта оценивается в 27%. Изношенную водонапорную башню демонтировали, на ее месте возводят металлический каркас будущего технологического здания, готовность которого составляет уже 70%. В ближайшие две недели строители приступят к внутренним отделочным и инженерным работам. Ключевой этап запланирован на август — начнется монтаж основного технологического оборудования и сопутствующих систем очистки. Завершить работы и запустить объект в эксплуатацию планируется к концу декабря 2026 года.

Реконструкция ВЗУ № 8 — часть большой стратегии губернатора по замене устаревшей советской инфраструктуры на современные энергоэффективные объекты.