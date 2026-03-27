В поселке Скоропусковский появится новый сквер

В центре поселка Скоропусковский готовится к созданию новое общественное пространство — сквер. Местные жители уже давно ждали этого события. Осенью прошлого года они обратились к главе Сергиево-Посадского городского округа Оксане Ерохановой с просьбой о создании зоны отдыха. Их инициатива была услышана.

Заместитель главы округа Роман Сусанин сообщил, что уже запущен конкурс по выбору подрядчика для строительства сквера. В новом пространстве появятся пешеходные дорожки, площадка для проведения праздников, крытые качели, детский уголок и скамейки. Также будут установлены освещение и камеры наблюдения для обеспечения безопасности и уюта в любое время суток.

Концепцию сквера обсуждали вместе с жителями, их идеи пообещали учесть. Завершить работы планируют к 1 сентября. В Скоропусковском появится новое место для прогулок, встреч с друзьями и отдыха.