В поселке Шаховская строят многоквартирный дом: работы выполнены наполовину

В поселке Шаховская на улице Базаева, 11 продолжается строительство многоквартирного дома. Сейчас оно выполнено ровно наполовину, и объект планируют сдать в конце текущего года.

За последний месяц подрядчики выполнили большой объем работ. Руководитель проекта Михаил Моторо рассказал, что специалисты завершили гидроизоляцию кровли и подземной части, уложили кровельный пирог, возвели террасы у входных групп и выполнили каменную кладку наружных стен.

Сейчас на объекте работают 29 человек и три единицы техники. Продолжается возведение внутренних стен и перегородок, прокладка наружных инженерных сетей, подготовка к устройству фасада и обратная засыпка.

Всего в новостройке будет 95 квартир. Во дворе появятся детская игровая и спортивная площадки. Суммарная поэтажная площадь здания превысит 9 тысяч квадратных метров, а высота потолков составит от 2,7 до 4,2 метров.

Фасады дома отделают декоративной штукатуркой и кирпичом светло-серой гаммы. Вход в подъезды будет сделан на уровне земли для удобства мам с колясками и маломобильных групп населения.

На первом этаже разместят коммерческие помещения, что расширит инфраструктуру шаговой доступности для жителей. Здесь будут минимаркеты, кафе, салоны красоты и другие сервисы.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы Московской области.