В Шаховской построят пятиэтажный дом комфорт-класса

В поселке Шаховская на улице Базаева возводится пятиэтажный дом комфорт-класса. Общая площадь здания составит 5,6 тысячи квадратных метров, а количество квартир — 95.

Производитель работ Николай Бибко сообщил, что на данный момент строители занимаются заливкой плиты перекрытия третьей секции. Также завершено бетонирование стен и подвального помещения. Часть рабочих армирует и монтирует опалубку для вертикальных конструкций первой секции.

Место для нового дома выбрано с учетом хорошей транспортной доступности и развитой инфраструктуры. Застройщик предлагает разнообразные планировки: от студий площадью 29 квадратных метров до одно-, двух- и трехкомнатных квартир, а также варианты с террасами. Практически во всех квартирах предусмотрены остекленный балкон, гардеробная и постирочная. В некоторых планировках есть изолированные спальни и два санузла. Все квартиры будут продаваться без отделки.

Во внутреннем дворе дома планируется обустройство детской площадки для разных возрастов с песочницей, канатным комплексом и каруселями. Также будет создана спортивная зона с оборудованием для всех жителей: теннисным столом, турниками, тренажерами и гимнастическими брусьями.

На территории дома будет организована бесплатная наземная парковка на 81 машиноместо.

Работы на площадке начались в октябре прошлого года. В строительстве задействовано 42 специалиста. Завершить объект планируется во втором квартале 2027 года.