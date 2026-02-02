В поселке Поварово завершается строительство детского сада

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск подходит к концу возведение нового детского сада, рассчитанного на 250 мест. Общая готовность объекта достигла 98%.

В здании практически завершены отделочные работы. На первом этаже ведется монтаж кухонного оборудования и части приборов в санузлах. Отделка второго и третьего этажей полностью закончена.

Началась уборка помещений: верхние этажи уже вымыты, бригады приступили к уборке первого этажа, включая мытье окон, полов и радиаторов. Ожидается поставка мебели для групповых ячеек, которая должна прибыть в течение десяти дней.

Все внешние работы полностью завершены: фасады, благоустройство территории, укладка наружных сетей. Детские игровые площадки с малыми архитектурными формами установлены и готовы на 100%.

Новый детский сад практически полностью укомплектован всем необходимым для приема детей.